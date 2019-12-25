Премьер Польши считает, что Киев получил статус кандидата во многом благодаря поддержке Варшавы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в рамках общения с журналистами в Брюсселе по завершению саммита Евросоюза. По мнению чиновника, ЕС взяла на себя обязательства, согласившись предоставить Киеву статус кандидата на вступление в региональное содружество.

Это исторический момент. Евросовет согласился предоставить….Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, когда страна выполнит определенные условия. Моравецкий уверен в том, что Украина получила статус во многом благодаря поддержки Варшавы, так как Польша и другие страны Центральной Европы проводили дипломатическую и политическую акцию. Премьер считает действия властей по помощи Украине эффективными. Он уверен, что Украина может смотреть на Польшу как на союзника, который смог добиться спустя три месяца сложных усилий нужного результата.

Нехаммер: "Присвоение Украине статуса кандидата в ЕС не означает втягивание в конфликт с РФ.

Фото и видео: European Commission