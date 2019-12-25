Нехаммер: "Присвоение Украине статуса кандидата в ЕС не означает втягивание в конфликт с РФ"

Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС. Информацией глава местного правительства поделился с европейскими журналистами, выступая по результатам саммита, проводящегося в Брюсселе. Карл Нехаммер не думает, что присвоение Киеву нового статуса в его вопросе по евроинтеграции будет означать втягивание регионального содружества в военный конфликт с Москвой.
Напомним, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Также политики уведомили Грузию о готовности предоставить стране аналогичный статус, когда Тбилиси выполнит ряд условий. По мнению Карла Нехаммера, австрийцы могут не бояться "втягивания" в военные действия.
Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе.
Карл Нехаммер, канцлер Австрии
Нехаммер объявил СМИ о том, что что Украина и Молдавия, согласно докладу Европейской комиссии, на текущий момент уже созрели до статуса кандидата на вступление.
В Австрии начали заполнять газохранилища к зиме.
Фото и видео: European Commission
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