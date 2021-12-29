Моравецкий: в ЕС возникли разногласия по поводу санкций против России

В Польше имеют претензии к Германию в вопросе поддержки Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что в Евросоюзе возникли разногласия по поводу санкций против России, которые должны быть введены в случае потенциального военного вторжения Москвы на территорию Украины. Споры касаются масштабов этих ограничений. Об этом чиновник уведомил журналистов из издания El Mundo.

Все члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет. Разногласия касаются также оказания военной поддержки…Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

В Варшаве отметили, что не ждут от Германии того, что Берлин втянется в вооруженный конфликт, если этого не решит местное правительство. При этом если ФРГ откажутся помогать Киеву, Польша потребует от Берлина во всеуслышание об этом заявить. По мнению Моравецкого, сейчас немцы только делают уклончивые заявления по поводу того, что не будут отправлять Украине оружие в зону конфликта.

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Фото: YouTube / phoenix