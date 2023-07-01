Моравецкий прокомментировал новый миграционный пакт ЕС

Премьер Польши рассказал о ситуации во Франции и Швеции с беспорядками.

Принудительная релокация мигрантов приведет к снижению уровня безопасности в Польше. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в субботу 1 июля сделал местный премьер-министр Матеуш Моравецкий. Глава правительства напомнил о том, что только что вернулся с саммита ЕС в Брюсселе, где состоялись очень тяжелые переговоры. В частности, руководство Европейского союза и Еврокомиссии пытались заставить Варшаву одобрить принцип "принудительного приема мигрантов".

А если мы не захотели, то должны были бы платить огромные деньги за непринятых мигрантов... Я, жестко ведя переговоры, не согласился на такой диктат, не согласился на снижение уровня безопасности в Польше. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий привел в пример ситуацию во Франции и Швеции, в которых нелегальная миграция "довела до пропасти". Речь идет о массовых акциях протеста, когла за одну ночь были сожжены сотни домов, несколько тысяч автомобилей, разграблены больницы и школы. Польский премьер считает, что такие результаты произошли из-за неконтролируемой властями миграции.

Польский премьер Моравецкий попросил НАТО разместить в стране американское ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka