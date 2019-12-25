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Моравецкий признал, что у Польши скоро возникнут проблемы с углем
Сегодня, 8:41
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Моравецкий признал, что у Польши скоро возникнут проблемы с углем

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По его словам, угля в достаточном количестве в стране сейчас нет.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем. Об этом он заявил на выступлении в Щецинском районе.

Отвечая на вопросы местных жителей по цене угля, Моравецкий заявил о проблеме на стыке попытки властей построить систему, по которой можно будет покупать уголь по фиксированной цене. Он добавил, что угля в достаточном количестве в Польше сейчас нет, а в ближайшие месяцы с этим будет много проблем.

Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Ранее Моравецкий заявил о готовности доклада о новых военных репарациях от ФРГ.

Видео: YouTube / KK24.pl

Теги: матеуш моравецкий, премьер-министр польши, уголь
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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