В Польше обвинили Владимира Зеленского в героизации преступников.

Украина заплатит за решение политика Владимира Зеленского создать на территории страны так называемый пантеон "героев" Украины. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Польши и по совместительству действующий лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европейском парламенте Матеуш Моравецкий через социальные сети.

Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Иностранный политик из Варшавы заметил, что решение лидера киевского режима Владимира Зеленского препятствует вступлению Украины в Европейский союз, так как становится трудно представить полную евроинтеграцию для страны, которая официально приветствует и гордится такими силами, которые ответственны за массовые убийства гражданского населения. Матеуш Моравецкий добавил, что чем сильнее Украи на героизирует членов УПА*, тем чаще мир вспоминает о военных преступлениях этой организации, признанной на территории России незаконной, террористической, экстремистской и нацистской.

Напомним, что во время празднования Дня Конституции Украины Владимир Зеленский заявил, что никто никогда не будет указывать гражданам страны на то, как им жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев уважать. Ранее он объявил о внесении на рассмотрение законопроекта об Украинском национальном пантеоне.

Экс-премьер Моравецкий: Польша проиграла, одобрив визит Зеленского в Гданьск.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической ) / Mateusz Morawiecki