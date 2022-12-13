Матеуш Моравецкий рассказал об умеренно скептических настроениях.

Премьер Польши считает, что Германия пытается не допустить передачи танков Leopard Украине.Об этом рассказал журналистам на мероприятии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Чиновник из европейского государства уточнил, что говоря об отправке современной тяжелой техники для ВСУ, то Варшава настроена "умеренно скептически" или "умеренно пессимистично", потому что Берлин пытается отбиваться от таких военных поставок как "дьявол от святой воды".

Американцы, британцы, поляки давят, украинцы просят дать оружие. Я умеренно скептически к этому отношусь. Не знаю, сделает ли это Германия. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Эксперт добавил, что в случае отказа со стороны ФРГ Польша "готова строить малую коалицию", но с Германией речь будет идти уже о большой - о 100-120 танках. Варшава готова отправить ВСУ 14 таких машин, но они "ничего не изменят" в региональной ситуации. Он призвал страны Западной Европы решиться на передачу ВСУ танков.

Премьер Польши Моравецкий: Запад устал от Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической ) / Mateusz Morawiecki