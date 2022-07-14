Моравецкий заявил о готовности доклада о новых военных репарациях от ФРГ

Польша хочет получить от ФРГ компенсацию за разрушения, которые немцы нанесли стране в годы Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности доклада о новых военных репарациях от Германии. Чиновник во время брифинга уточнил, что страна будет добиваться от ФРГ выплат. Сейчас власти занимаются переводом отчета на немецкий и другие языки. Речь идет о трехтомном документе.

Покажем всю документацию – фотографии, очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета, пересчитывающие тогдашние потери на нынешние средства. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава местного правительства пояснил прессе, что Польша занимается формированием комплексного доклада на протяжении четырех лет. В нем говорится о военных преступлениях, совершенных немцами, а также о разрушениях Второй мировой войны. Моравецкий считает, что Польша стала одной из самых пострадавших стран, но при этом получила только минимальные денежные средства в качестве компенсаций.

Премьер-министр Польши в годовщину Волынской резни назвал "русский мир" наследником УПА (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация).

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera