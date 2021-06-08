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Моравецкий предложил создать комиссию по Буче
Сегодня, 10:56
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Моравецкий предложил создать комиссию по Буче

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Премьер Польши призвал расследовать военные преступления на Украине.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию по расследовании событий, произошедших в украинском городе Буча, расположенной в Киевской области. Такой заявление премьер-министр сделал на пресс-конференции с журналистами в Варшаве. 

Предлагаем комиссию для расследования преступления геноцида на Украине….которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов – специалистов, которые смогут описать все очень точно.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что инцидент в Буче российские военнослужащие назвали провокацией. Речь идет о видеозаписи, распространенной украинскими журналистами по социальным сетям. В кадре видно, что на дороге лежат тела погибших жителей. МО РФ усомнилось в достоверности ролика. Уточняется, что около тел на земле нет крови. В интернете обратили внимание на то, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора кажется, что один из "жертв" меняет свое положение.

Глава МИД Грузии переходит на должность посла в США.

Фото: YouTube / Onet News

Теги: буча, киевская область, матеуш моравецкий, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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