Глава МИД Грузии переходит на должность посла в США

Ираклий Гарибашвили назначил нового министра по внешней политике.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани переходит на должность посла Тбилиси в США. Информацией с журналистами во время правительственного брифинга от 4 марта поделился премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Он заметил, что дипломат покинул занимаемую должность ради новой работы.

Давид Залкалиани назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США. От имени правительства, от себя лично я хочу поблагодарить господина Давида Залкалиани за проделанную работу. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Руководитель местного кабинета министров назначил новым министром иностранных дел Илью Дарчиашвили. До этого чиновник находился на посту начальника администрации правительства Грузии.

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Фото: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster