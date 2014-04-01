Президент Южной Осетии допустил объединение с Северной

Анатолий Бибилов рассказал о возможном создании единого российского региона.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов допустил объединение с Северной Осетией в единый субъект, на случай вхождения в состав России. Соответствующими намерениями чиновник поделился с журналистом Владимиром Соловьевым в рамках его проекта "Соловьев Live". Гость программы не исключил того, что новый сформированный регион получит название Осетия-Алания.

На самом деле для меня не главное быть президентом, самое главное, чтобы будущее народа было. Мы все работаем на народ. Я думаю, что хотелось бы не просто Осетия, а Осетия-Алания. Анатолий Бибилов, президент республики

Чиновник рассказал СМИ, что по итогам последней переписи населения в Южной Осетии проживают более 54 тысяч человек. После возможного вхождения в состав РФ на территории нынешней республики увеличится численность граждан. В вопросе связей с Северной Осетией Бибилов вспомнил о послевоенном проекте железнодорожного сообщения. Также между регионами существуют проекты строительства автомобильной магистрали, повышению уровня безопасности Транскавказской автомагистрали. развитие транспортной инфраструктуры тесно связано с экономической составляющей.

Мы следим за теми заявлениями, которые высказывают политики Грузии, нам это абсолютно не интересно, мы просто их слышим. Нам главное, чтобы шаги, которые мы предпринимаем, пришли к своему абсолютно исторически логическому завершению. Анатолий Бибилов, президент республики

Чавушоглу: Турция ведет работу по организации новой встречи глав МИД России и Украины.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live