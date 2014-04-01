Чавушоглу: Турция ведет работу по организации новой встречи глав МИД России и Украины

Глава МИД опроверг данные по отправке военных Турции на Украину.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заметил, что правительство ведет работу по организации новой встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Такими сведениями чиновник поделился в эфире местного телеканала Аhaber. При этом Анкара не намерена отправлять на территорию Украины собственных военнослужащих. Турция видит свидетельство доверия стране предложение стать гарантом безопасности.

На переговорах в Стамбуле был достигнут значительный прогресс, однако на данном этапе мы не видим реализации на земле результатов, которые были объявлены по итогам встречи в Стамбуле. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

По мнению дипломата, новая встреча между Россией и Украиной может пройти на более высоком уровне, чем уровне глав МИД через одну или две недели. Турок отметил, что по данному вопросу имел контакты и с Лавровым, и с Кулебой. В настоящее время Сергей Лавров находится с визитом в Китае и Индии, а Кулеба - на Западе.

Чавушоглу: Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа.

Фото и видео: www.ahaber.com.tr