Моравецкий: ЕС обсудит возвращение к угольной энергетике

Премьер-министр Польши заявил, что страны Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе возвращение к угольной энергетике. Соответствующее заявление Матеуш Моравецкий сделал перед местными журналистами по прибытию на второй день мероприятия. По мнению чиновника, решение о возвращении работы с углем в сфере энергетики связано с негативными последствиями введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в регион.
Сегодня мы будем поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики…ясно видно, Германия, Австрия и даже Нидерланды на основании аварийных планов возвращаются.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Глава польского правительства заметил, что Варшава сохранила собственную угольную энергетику, а также власти страны не намерены сворачивать добычу угля. Матеуш Моравецкий добавил, что объемы добычи ресурсов будут увеличиваться ради целей обеспечения энергобезопасности на осенний и зимний периоды.
Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину.
Фото и видео: European Commission
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