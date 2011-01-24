Моравецкий: ЕС обсудит возвращение к угольной энергетике

Премьер Польши рассказал о том, что страна сохранила свою угольную энергетику.

Премьер-министр Польши заявил, что страны Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе возвращение к угольной энергетике. Соответствующее заявление Матеуш Моравецкий сделал перед местными журналистами по прибытию на второй день мероприятия. По мнению чиновника, решение о возвращении работы с углем в сфере энергетики связано с негативными последствиями введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в регион.

Сегодня мы будем поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики…ясно видно, Германия, Австрия и даже Нидерланды на основании аварийных планов возвращаются. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава польского правительства заметил, что Варшава сохранила собственную угольную энергетику, а также власти страны не намерены сворачивать добычу угля. Матеуш Моравецкий добавил, что объемы добычи ресурсов будут увеличиваться ради целей обеспечения энергобезопасности на осенний и зимний периоды.

Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину.

Фото и видео: European Commission