Моравецкий: ЕС имеет проблемы с соблюдением санкций

Премьер Польши заявил о рассмотрении проблемы на саммите в Брюсселе.

Евросоюз имеет проблемы с соблюдением западных антироссийских санкций. Соответствующее заявление сделал журналистам во время своего прибытия на второй день саммита лидеров стран и правительств ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Чиновник напомнил о том, что все действия союзников направлены на обеспечение разрыва по военной спирали Москвы, а также разрушение российской военной машины.

Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении положений всех шести пакетов санкций, потому что тут появляются проблемы, а также о разных новых решениях. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

После начала российской специальной военной операции на Украине коллективный Запад начал вводить санкции против России. Шестой пакет ограничений предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета давления на Москву.

Моравецкий: ЕС обсудит возвращение к угольной энергетике.

Фото и видео: European Commission