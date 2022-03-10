Моралес: Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине

Экс-глава Боливии рассказал о противоречиях в "свободе слова".

Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине. Такое заявление в интервью "РИА Новостям" сделал бывший президент Боливии Эво Моралес. По мнению политика, местные националисты на территории соседней с РФ страной убили тысячи людей. А обострение конфликта в регионе спровоцировано экспансией со стороны Североатлантического альянса, считает экс-глава латиноамериканской республики.

Это двойная мораль. Они подвергают цензуре и при этом говорят о свободе слова. СМИ, представляющие империализм, говорят любую ложь, пытаются столкнуть страны. Эво Моралес, экс-глава Боливии

Напомним, что Евросоюз 2 марта запретил распространение телевещательного сигнала и контента изданий Russia Today и Sputnik. Данная мера зафиксирована властями региона на фоне проведения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Моралес: США ищут возможность завладеть ресурсами Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

