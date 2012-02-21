Моралес: США ищут возможность завладеть ресурсами Украины

Экс-глава Боливии оценил стремления американцев "красть и разделять".

Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что США ищут возможность завладеть природными ресурсами Украины. Такое мнение политик высказал в интервью для журналистов "РИА Новостей". Специалист уверен в том, что Вашингтон провоцирует военные конфликты ради того, чтобы продавать сторонам конфликта свое вооружение и размещать собственные военные базы. В качестве доказательств своих слов эксперт привел войну, которая произошла в 1932 году между Боливией и Парагваем. Она получила название Чакская война.

Но это была война между США и Англией. США через частную компанию …продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю….В Ираке, Афганистане, Ливии они искали то же самое. Эво Моралес, экс-глава Боливии

Латиноамериканский политик уточнил, что в вооруженном конфликте вокруг Украины американцы ищут возможность завладеть ресурсами, а также намерены окружить РФ своим военным присутствием. По мнению Моралеса, нельзя допустить, чтобы кто-то такой, как НАТО, мог доминировать, разделять страны и красть ресурсы.

Моралес заявил о преступлениях националистов на Украине против человечности.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

