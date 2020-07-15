Момент жуткой аварии в Жуковском попал на видео

В СМИ появились кадры, снятые наружной камерой видеонаблюдения.

Водитель автомобиля Skoda врезался в здание торгового центра в Жуковском. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru". Они уточнили, что транспортное средство едва не ударилось о маленького ребенка. Данный инцидент оказался заснят на камеру видеонаблюдения, а затем распространился по социальным сетям. Уточняется, что авария зафиксирована 28 ноября, в четверг. По предварительным сведениям, водитель за рулем внедорожника не справился с управлением на скользкой дороге. Предположительно, машину занесло на большой скорости.

Машина вылетела с дороги на тротуар, где шла семья с маленьким ребенком — он чудом успел отскочить в сторону вместе с матерью. псообщение телеканала "360.ru"

В СМИ уточнили, что отец семейства, который находился в метре от женщины, получил удар бампером. Пострадавшие покинули место происшествия до приезда правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Позже потерпевший обратился за помощью к медицинскому персоналу. В госпитале пациенту поставили диагноз — ушибы головы и грудной клетки. По факту дорожного происшествия местное управление Госавтоинспекции занимается проверкой.

ДТП на Лиговском проспекте заняло две полосы.

Фото и видео: 360.ru