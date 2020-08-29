Момент смертельной аварии на Дунайском проспекте попал на видео

В ДТП погибли двое полицейских.

В распоряжении редакции Piter.TV появилось видео с моментом жесткого ДТП, в результате которого погибли двое полицейских. Информация об аварии была предоставлена вечером пятницы, 28 августа.

Напомним, что оперативники находились в автомобиле Nissan. Японскую иномарку вдавило под кузов фуры Mitsubishi.

На место выехало большое количество сотрудников спецслужб, однако мужчины погибли еще до их приезда.

Ранее мы рассказали о том, что в Приморском районе произошло массовое ДТП.

Видео: Piter.TV