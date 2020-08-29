На место выехали скорая помощь, пожарные и полиция.

В субботу, 29 августа, на пересечении Торжковской и Белоостровской улиц в Приморском районе произошло массовое ДТП. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органов.

На опасном участке столкнулись сразу 3 машины - одну из них вынесло на обочину. Удар был очень сильным. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи, пожарные службы и сотрудники ДПС.

Пассажиров и водителей вызволили из салонов, в которых сработали подушки безопасности. О состоянии пострадавших информации не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что в аварии на Дунайском проспекте погибли два сотрудника полиции.

Видео: Piter.TV