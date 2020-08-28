В аварии на Дунайском проспекте погибли два сотрудника полиции

Машина оперативников оказалась зажата под большегрузом.

В пятницу 28 августа, на Дунайском проспекте у дома № 28 произошло ДТП, которое привело к смерти двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом стало известно Piter.TV.

По информации очевидцев, иномарка Nissan врезалась в большегруз Mitsubishi и оказалась под массивным автомобилем. На место выехали спецслужбы: они перекрыли 3 полосы движения.

Несмотря на срабатывание подушек безопасности, находившихся в легковушке полицейских спасти не удалось. Их тела были извлечены из автомобиля примерно в 20:20. Личность одного из мужчин до сих пор не установлена.

Ранее мы рассказали о том, что на пешеходном переходе у Ветеранов сбили человека.

Видео и фото: ВКонтакте / spb_today