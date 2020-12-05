Момент аварии на перекрестке Луначарского и Светлановского попал на видео

Легковой автомобиль вылетел на тротуар.

Момент аварии на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов попал на видео. Запись с камер наблюдения, на которую попал момент ДТП 5 декабря, оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно заметить, как на оживленном перекрестке сталкиваются две легковушки. Один из автомобилей от столкновения вынесло на тротуар, сама машина встала в нескольких метрах от остановки общественного транспорта. Другое авто старалось повернуть налево. На месте происшествия появилась машина скорой помощи, информации о пострадавших пока не поступало.

В субботу стало известно о нескольких авариях в Петербурге – на перекрестке Королева и Долгоозерной столкнулись "Хёндэ" и "Форд", а на перекрестке Новочеркасского и Рижской "Газель" запуталась в столбах.

Видео: Piter.tv