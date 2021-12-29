Молодую лосиху спасли после падения под лед в лесу Подмосковья

На берег животное тащили спасатель и егерь.

Молодую лосиху спасли после падения под лед в Московской области. Инцидент появился в социальных сетях. Операцию по вытаскиванию дикого животного из-под воды засняли очевидцы. Инцидент произошел на территории лесного массива в Талдомском районе, в 80 метрах от берега.

Подмосковный спасатель Александр Петров смог самостоятельно добраться до лосихи, когда зверь почти полностью ушел под воду. Мужчина проваливался в воду несколько раз, но все же ему удалось связать лосиху при помощи веревки. Позже спасателю на помощь пришел егерь. Вместе они вытащили животное на берег.

Лосиху бережно растерли и укутали одеждой. Это помогло спасти зверя от обморожения. По рекомендации ветеринаров специалисты купили лосихи препараты для стимуляции сердца.

В Омской области спасли запутавшегося в проводах лося.

Фото и видео: Telegram / Mash

