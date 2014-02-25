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Молодоженам Петербурга разрешили приглашать на свадьбу более 40 гостей
Сегодня, 8:21
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Молодоженам Петербурга разрешили приглашать на свадьбу более 40 гостей

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Запрет входил в список антиковидных ограничений.

В Северной столице ослабили действие коронавирусных ограничений на церемониях бракосочетания и рождения. Изменения в постановление №121 были внесены губернатором города, сообщила пресс-служба Смольного.

Так, после вступления документа в силу молодожены имеют право приглашать на регистрацию более 40 человек. 

Отметим, что действие ряда других ограничений, связанных с COVID-19, продлили до конца августа.

Ранее мы сообщили о том, что в трех вузах Петербурга создадут инженерные школы.

Фото: Piter.TV

Теги: бракосочетание, коронавирусные ограничения, правительство петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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