Беглов продлил антиковидные меры в Петербурге до конца августа

Действие всех других ранее не отменённых ограничений продлевается до конца лета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил антиковидные меры до 31 августа. Предписание вынесла главный государственный санитарный врач, сообщают в Смольном.

Так, более 40 человек могут присутствовать на торжественной регистрации заключения брака и рождения. Действие всех других ранее не отменённых ограничений продлевается до конца лета.

Кроме этого, к 1 сентября сотрудники должны привиться от ковида первым компонентом вакцины от COVID-19. Спустя месяц, к 1 октября, завершить полный цикл вакцинации или предоставить документ о перенесенном заболевании. В Смольном добавили, что исключат из постановления отдельные нормы, которые утратили актуальность в связи с истечением срока действия.

Попова: ковид никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше. Глава Роспотребнадзора оценила эпидемиологическую ситуацию с ковидом.

Фото: Piter.tv

