В трех вузах Петербурга создадут инженерные школы

Грантовая поддержка со стороны государства составит 2,5 млрд рублей. Еще порядка 4 млрд рублей направят технологические партнеры.

В четверг, 30 июня, стало известно, что в трех вузах Петербурга обустроят инженерные школы. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

Грантовая поддержка со стороны государства составит 2,5 млрд рублей. Еще порядка 4 млрд рублей направят технологические партнеры. Речь идёт о Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (направление "Искусственный интеллект и цифровые технологии"), о Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (направления "Искусственный интеллект и цифровые технологии", "Передовые производственные технологии"), а также о Национальном исследовательском университете ИТМО (направление "Биотехнологии").

Ранее Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным. Он добавил, что многие ведущие вузы страны приняли решение перейти на пятилетнюю программу.

Фото: Piter.tv

