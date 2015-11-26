Он добавил, что многие ведущие вузы страны приняли решение перейти на пятилетнюю программу.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным. Об этом о заявил на парламентских слушаниях.

По мнению Фалькова, двадцатилетний опыт реализации базовых принципов Болонской системы показал неэффективность части из них. В их число вошел четырехлетний срок обучения бакалавров, который считается недостаточным для полноценной подготовки выпускников в профессиональной системе. Глава Минобрнауки отметил, что многие ведущие вузы страны приняли решение перейти на пятилетнюю программу для бакалавров.

Изначально мы ушли от традиционного специалитета к четырем годам бакалавриата, но со временем поняли, как сложна степень подготовки к разным видам деятельности и по сути вернулись обратно. Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Ранее Фальков отметил, что новая система образования в России будет открытой.

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