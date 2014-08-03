Фальков: новая система образования в России будет открытой

Новая система образования в России будет открытой. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях.
Фальков отметил, что новую систему построят на принципах гибкости и открытости. Первым принципом является направленность системы на развитие интересов страны и достижение национальных целей. Вторым принципом станет открытость и расширение образовательного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. В качестве третьего принципа глава ведомства назвал фундаментальность.
Наша система образования должна обеспечивать не только передачу знаний, но и формирование нужных и востребованных обществом.
Валерий Фальков, глава Минобрнауки
Ранее Фальков заявил, что отказ от Болонского процесса не отразится на признании дипломов России.
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