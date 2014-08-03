Фальков: отказ от Болонского процесса не отразится на признании дипломов России

Он отметил, что признание образования осуществляется на основе межправительственных соглашений.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает, что отказ от Болонского процесса не отразится на признании дипломов России. Об этом он заявил на парламентских слушаниях.

По словам Фалькова, есть расхожее мнение, что попытки корректировать систему образования поставит под сомнение признание российских дипломов государствами-участниками Болонской декларации. Глава ведомства отметил, что это не имеет никакого отношения к признанию государств, подписавших эту декларацию.

Также Фальков отметил, что признание образования осуществляется на основе межправительственных соглашений.

Ранее Матвиенко заявила, что интеграция России в Болонский процесс не состоялась.

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