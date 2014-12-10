Матвиенко: интеграция России в Болонский процесс не состоялась

По ее словам, сохранилась дискриминация российских дипломов и научных степеней.

Интеграция России в Болонскую систему образования не состоялась. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

Матвиенко напомнила завет императора Петра I, который заявил, что не надо "копировать все то, что делается в Европе". По ее словам, вместо присоединения к Болонскому процессу сохранилась дискриминация российских дипломов и научных степеней. Председатель Совфеда добавила, что решение о выходе из этой системы образование выглядит обоснованным.

На мой взгляд, надо выходить, но это не значит, что сейчас мы должны все уничтожить дотла. Ни в коем случае, нельзя сейчас поддаваться эмоциям. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее в Минобрнауки заявили, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской.

Видео: Совет Федерации