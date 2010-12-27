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Молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду "Барсы"
Сегодня, 22:36
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IRINA_CHALKINA

Молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду "Барсы"

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Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский.

Во вторник, 6 августа, молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду  "Барселоны" в товарищеском матче в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. 

Матч состоялся на стадионе "Смена". Петербургские ребята 2001-2003 года рождения сыграли со своими ровесниками из Барселоны. Среди гостей из знаменитого футбольного клуба был даже чемпион Европы до 19 лет — вратарь Тенас Арнау. 

Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский.

Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".

Фото:фк зенит

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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