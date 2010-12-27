Молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду "Барсы"

Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский.

Во вторник, 6 августа, молодежка "Зенита" обыграла юношескую команду "Барселоны" в товарищеском матче в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч состоялся на стадионе "Смена". Петербургские ребята 2001-2003 года рождения сыграли со своими ровесниками из Барселоны. Среди гостей из знаменитого футбольного клуба был даже чемпион Европы до 19 лет — вратарь Тенас Арнау.

Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский.

Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".

Фото:фк зенит