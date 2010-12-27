В составе петербургской команды Нобоа провел 22 матча.

В понедельник, 5 августа, стало известно о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист из Эквадора провел в составе "Зенита" 22 матча, забил один мяч, сделал 6 результативных передач. Кроме того, Нобоа стал чемпионом России.

Инициативу о переводе спортсмена предложил сам ФК "Сочи". Напомним, что Кристиан Нобоа пришел в команду в 2017 году, но сразу же на год был арендован в "Рубин".

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Фото:Вконтакте/ФК "Зенит"