Молодая россиянка впала в кому после купания в бассейне в Турции

Девушка плавала в бассейне в Турции и начала захлебываться.

Еще одна россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне.

19-летняя москвичка была на отдыхе вместе с матерью. Трагедия произошла 22 августа в Алании в бассейне с экзотическими рыбками Sealanya Seapark. Девушка плавала с маской и начала захлебываться. На поверхность ее вытащили уже без сознания.

Сейчас россиянку перевезли в Россию, она находится в отделении интенсивной терапии в состоянии комы.

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Фото: gobcn.com