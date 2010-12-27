Молодая китаянка едва не умерла от приседаний

Две 19-летние девушки приседали на спор, кто из них выносливей.

19-летняя китаянка попала в реанимацию после 1000 приседаний.

Две молодые китаянки из города Чунцин решили выяснить, кто из них выносливей с помощью приседаний. Ни одна из них не хотела уступать сопернице. В итоге каждая выполнила 1000 приседаний.

Через пару дней одна из них почувствовала себя плохо. Ее моча окрасилась в коричневый цвет, а ноги перестали сгибаться. Медки выявили у девушки рабдомиолиз, состояние, когда в организме начинают разрушаться клетки мышечной ткани. Медики выявили это же заболевание и у второй "спорщицы".

Медики сообщили, что девушкам на руку сыграл их юный возраст. Если бы они были старше, то их неминуемо бы ждала хроническая почечная недостаточность.

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