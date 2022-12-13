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Молния ударила в самолет при посадке в Турции

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Пассажирский лайнер успешно сел в аэропорту назначения.

Во время посадки в Турции в крыло пассажирского самолета ударила молния. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала TRT Haber. Авторы материала пояснили, что речь идет о рейсе компании Turkish Airlines, который перемещался из Стамбула в Анталью. Инцидент попал на запись с камеры мобильного устройства. В результате воздушный лайнер остался цел, а его экипаж и находившиеся внутри клиенты не пострадали. Позже борт успешно приземлился в аэропорту курортного города.

СМИ: два самолета ВВС Индии потерпели крушение.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: молния, стамбул, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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