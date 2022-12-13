  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:15
182
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: два самолета ВВС Индии потерпели крушение

0 0

В штате Мадхья-Прадеш разбились Су-30 и Mirage 2000.

Два самолета Военно-воздушных сил Индии разбились в субботу 28 января в штате Мадхья-Прадеш. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NDTV. Специалисты пояснили, что речь идет о боевых средствах Су-30 и Mirage 2000. Оба экипажа выполняли тренировочные полеты, они вылетели с территории базы ВВС, расположенной в Гвалиоре. В настоящее время СМИ не приводит подробности о судьбе летчиков.

В Нью-Дели прошел военный парад в честь Дня республики.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: авиакрушение, ввс индии, индия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии