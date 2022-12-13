СМИ: два самолета ВВС Индии потерпели крушение

В штате Мадхья-Прадеш разбились Су-30 и Mirage 2000.

Два самолета Военно-воздушных сил Индии разбились в субботу 28 января в штате Мадхья-Прадеш. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NDTV. Специалисты пояснили, что речь идет о боевых средствах Су-30 и Mirage 2000. Оба экипажа выполняли тренировочные полеты, они вылетели с территории базы ВВС, расположенной в Гвалиоре. В настоящее время СМИ не приводит подробности о судьбе летчиков.

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