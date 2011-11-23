  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молния попала в самолет, летевший из Владивостока в Москву
Сегодня, 20:24
99
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Молния попала в самолет, летевший из Владивостока в Москву

0 0

Некоторые путешественники даже услышали хлопок, кто-то увидел вспышку.

Молния попала самолет, который летел из Владивостока в Москву. В результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщили в tg-канале "Газета.ру".

Со стихией столкнулся Airbus A350. Момент удара молнии в борт даже показали пассажирам самолета. Разряд попал в самолет сразу после вхождения в плотную облачность.

Некоторые путешественники даже услышали хлопок, кто-то увидел вспышку. Отметим, что удар молнии на полет никак не повлиял.

Ранее на Piter.tv: авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск.

Фото: Pxhere

Теги: авиасообщение, молния, самолет, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии