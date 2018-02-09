  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск
Сегодня, 9:14
246
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск

0 0

С расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Перевозчик "Аэрофлот" запустил прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на авиакомпанию.

Самолеты будут летать с июня по сентябрь. Во Владивосток из Пулково будет осуществляться четыре рейса в неделю. В Хабаровск будут летать три раза в неделю. 

С расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте перевозчика. Прямые рейсы будут осуществляться во время летних каникул.

Ранее на Piter.tv: аэропорт Пулково принял рейс из Тегерана.

Фото: Piter.tv

Теги: аэрофлот, владивосток, самолеты, хабаровск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии