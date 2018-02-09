Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск

С расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Перевозчик "Аэрофлот" запустил прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на авиакомпанию.

Самолеты будут летать с июня по сентябрь. Во Владивосток из Пулково будет осуществляться четыре рейса в неделю. В Хабаровск будут летать три раза в неделю.

С расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте перевозчика. Прямые рейсы будут осуществляться во время летних каникул.

Ранее на Piter.tv: аэропорт Пулково принял рейс из Тегерана.

Фото: Piter.tv