Аэропорт Пулково принял рейс из Тегерана

Авиакомпания Meraj Airlines будет осуществлять регулярные вылеты раз в неделю по пятницам.

Аэропорт Пулково обслужил первый пассажирский рейс из Тегерана авиакомпании Meraj Airlines. Регулярные перелеты будут осуществляться раз в неделю по пятницам. Об этом рассказали в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

С 26 мая перевозчик Meraj Airlines приступает к регулярному выполнению рейсов в Тегеран. Это первая авиакомпания, которая в этом году открывает прямые рейсы в столицу Ирана из Санкт-Петербурга, — отмечается в сообщении.

Первый самолет из Тегерана приземлился в северной столице 26 мая в 15:45 по московскому времени и вылетел в обратном направлении в 17:14.

В пресс-службе ВВСС также сообщили о том, что с 1 июня прямые регулярные рейсы в Тегеран из Петербурга и обратно запустит авиакомпания Nordwind Airlines. Они будут выполняться один раз в неделю по четвергам.

Фото: Pxhere