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Парламент Молдавии одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский

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"За" документ проголосовали 56 провластных депутата республики.

Комиссии молдавского парламента утвердили переименование молдавского языка в румынский. Соответствующее решение местные депутаты приняли на пленарном заседании. "За" данную инициативу выступили 56 человек из провластной политической партии республики. Напомним, что еще в 2013 году Конституционный суд страны принял решение о том, что  государственным языком в республике является румынский. Это произошло несмотря на факт того, что Конституция указывает на молдавский язык как государственный. По версии КС, текст декларации о независимости Молдавии (где румынский языке называется государственным), превалирует над Конституцией.

Документ направлен на выполнение решения Конституционного суда.

Петра Фрунзе, молдавский депутат

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближний Восток

Теги: конституция, молдавия, молдавский язык, румыния
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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