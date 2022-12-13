Парламент Молдавии одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский

"За" документ проголосовали 56 провластных депутата республики.

Комиссии молдавского парламента утвердили переименование молдавского языка в румынский. Соответствующее решение местные депутаты приняли на пленарном заседании. "За" данную инициативу выступили 56 человек из провластной политической партии республики. Напомним, что еще в 2013 году Конституционный суд страны принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. Это произошло несмотря на факт того, что Конституция указывает на молдавский язык как государственный. По версии КС, текст декларации о независимости Молдавии (где румынский языке называется государственным), превалирует над Конституцией.

Документ направлен на выполнение решения Конституционного суда. Петра Фрунзе, молдавский депутат

Премьер Молдавии заявил о ее независимости от российских энергоресурсов.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближний Восток