Премьер Молдавии заявил о ее независимости от российских энергоресурсов

Дорин Речан признал, что республика пережила "энергетический шок".

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о ее независимости от российских энергетических ресурсов. Об этом чиновник рассказал местным журналистам в ходе выступления в эфире телеканала TVR. По мнению специалиста, в связи с ростом стоимости на топливо экономическая система ранее смогла пережить "энергетический шок". Однако республика способна продолжить жить даже без природного газа или электричества, которые ранее закупали в Москве. Кишинев намерен вкладываться и привлекать инвестиции в экономику для того, чтобы обеспечить успешное развитие на долгосрочный период.

Означает более высокие цены, и надо позаботиться об уязвимых слоях общества и о бизнесе, у которого пострадала конкурентоспособность. Мы должны найти инструменты компенсации на определенный период, пока бизнес адаптируется. Дорин Речан, премьер-министр Молдавии

Дорин Речан добавил, что власти Молдавии имеют амбициозный план по развитию "зеленой энергетики". Эксперт считает, что эта программа позволит выйти стране на конкурентоспособную экономику и благоприятную инвестиционную среду.

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Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA