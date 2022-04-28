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Молдавия предложила отправить на Украину своих саперов

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Майя Санду рассказала о готовности страны оказать военную помощь Киеву.

Молдавия предложила отправить на Украину своих саперов. Соответствующее заявление глава государства сделала в рамках вечернего интервью для местного телеканала JurnalTV. Майя Санду подчеркнула, что Кишинев способен предоставить киевскому режиму военную помощь в виде своих специалистов. Таким образом она прокомментировала официальные заявления иностранцев о недостаточной поддержке.

Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии… предложили помочь им саперами, предложили предоставить гуманитарную помощь. Это то, что мы можем.

Майя Санду, президент Молдавии

Президент республики напомнила прессе о том, что банковская система Молдавии присоединилась к антироссийским санкциям. При этом страна считает себя нейтральной. Однако местные саперы уже традиционно участвуют в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН. Они работали в в Кот-д"Ивуар, Либерии, Судане, Грузии и Ираке.

Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу.

Фото и видео: jurnal.md

Теги: военная помощь, майя санду, молдавия, саперы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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