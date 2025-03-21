Молдавия не готовится напасть на Приднестровье, заявил глава ПМР

Вадим Красносельский не видит на сегодняшний день угрозу нападения со стороны Кишинева на непризнанный регион.

Кишинев сегодня не готовится напасть на Приднестровье, однако Тирасполь следит за поставками на молдавскую территории наступательного и оборонительного вооружения. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

То, что вооружается сосед, всегда опасно. Мы, конечно, на это обращаем внимание. Следим за теми средствами, которые получает Молдова. Но я не могу сказать, что Молдова готовится к войне с Приднестровьем на сегодняшний день. Я это говорю совершенно открыто и осознавая свое заявление. Вадим Красносельский, глава Приднестровья

Иностранный чиновник добавил, что, когда вкруг фиксируются боевые действия, каждый человек, наверняка, озабочен обороной своего региона в той или иной степени. Вадим Красносельский добавил, что далее будет видно, до какого предела дойдет военная помощь, которую Молдавия получает от союзников. После этого Тирасполь сделает собственные выводы. Однако на текущий момент местные власти не видят приготовлений военнослужащих со стороны Кишинева в части умысла напасть на Приднестровье.

Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости