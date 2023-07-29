Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации

Вадим Красносельский рассказал о миссии российских специалистов в регионе конфликта.

Российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье до полного политического решения всех проблем с Кишиневом. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделал глава территории Вадим Красносельский.

Миротворцы, на мой взгляд, должны находиться на приднестровской земле как минимум до полного урегулирования конфликта.... Вадим Красносельский, глава Приднестровья

Напомним, что 29 июля 1992 года миротворцы были введены в зону боевых действий между Молдовой и непризнанной ПМР. С того момента в регионе прекратились попытки Кишинева решить ситуацию военным методом. В настоящее время в безопасной зоне располагаются около 1200 миротворцев из России. Они занимаются охраной складов с боевыми припасами, которые располагаются в Колбасне. Российское министерство по обороне и власти в Тирасполе неоднократно говорили о попытках со стороны Вооруженных сил Украины совершить провокации на границе с Приднестровьем с момента начала специальной военной операции. Президент Молдавии Майя Санду ыыступает за вывод миротворцев с территории. В регионе порядка 60% жителей которого составляют русские и украинцы. Территория добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза, так ак жители боялись того, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

Боррель заявил, что проблема Приднестровья не помешает Молдавии на ее пути в ЕС.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье