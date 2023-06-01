Боррель заявил, что проблема Приднестровья не помешает Молдавии на ее пути в ЕС

Глава МИД ЕС оценил стремление Кишинева по вступлению в Евросоюз.

Проблема непризнанного региона Приднестровья не помешает Кишиневу на ее евроинтеграционном пути к членству в Евросоюзе. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. Он выступил по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, проводимого в Кишиневе.

Движение Молдавии в сторону ЕС не зависит от событий в Приднестровье. Кипр стал членом ЕС, имея территориальные проблемы. Молдавия тоже может это сделать. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Второй по счету саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), сформированного в 2022 году Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, состоялся четверг 1 июня на территории Молдавии. Форум организован на территории местного винодельнического комплекса Мimi, расположенного в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 километрах от Кишинева.

ЕС ожидает, что лидеры 47 стран на встрече в Кишиневе пошлют РФ сигнал о своем единстве.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA