  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:07
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЕС ожидает, что лидеры 47 стран на встрече в Кишиневе пошлют РФ сигнал о своем единстве

0 0

Жозеп Боррель рассказал об ожиданиях от саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

Евросоюз ожидает, что лидеры 47 государств, которые принимают участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), отправят России сигнал о своем единстве. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами в Молдавии сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Иностранец заметил, что для мира важно, чтобы этот си гнал дошел до Москвы.

Я надеюсь, что присутствие стольких лидеров здесь, очень близко к Украине, в нескольких километрах от границы, пошлет сильный сигнал о единстве многих-многих стран, не только стран ЕС, но и других, в защите международного порядка, прав человека, суверенитета стран. 

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA

Теги: европейское политическое сообщество, евросоюз, жозеп боррель, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии