Жозеп Боррель рассказал об ожиданиях от саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

Евросоюз ожидает, что лидеры 47 государств, которые принимают участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), отправят России сигнал о своем единстве. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами в Молдавии сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Иностранец заметил, что для мира важно, чтобы этот си гнал дошел до Москвы.

Я надеюсь, что присутствие стольких лидеров здесь, очень близко к Украине, в нескольких километрах от границы, пошлет сильный сигнал о единстве многих-многих стран, не только стран ЕС, но и других, в защите международного порядка, прав человека, суверенитета стран. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA