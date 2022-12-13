ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель

Жозеп Боррель рассказал о ситуации на Западных Балканах.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель не исключил введения особых мер со стороны ЕС против руководства Косово и Сербии в том случае, если стороны продолжат конфронтацию в регионе и будут препятствовать нормализации отношений. Соответствующее заявление эксперт сделал на совместной прес-сконференции в Брюсселе с президентом Черногории. Боррель добавил, что сотрудники его аппарата в настоящее время находятся на территории Косово, где ищут пути для деэскалации очередного кризиса.

Государства-члены ЕС получают информацию о развитии событий на проходящем сейчас заседании комитета по политике и безопасности, обсуждаются меры, которые могут быть приняты, если стороны продолжат препятствовать реализации предложенных шагов по деэскалации. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность.

Фото и видео: YouTube / RTV KLAN