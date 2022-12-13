Виктор Парликов заметил, что страна еще не выплатила деньги подрядчикам.

Власти Молдавии до сих пор не оплатили услуги международных компаний, которые уже полгода проводят аудит исторической задолженности республики перед "Газпромом". Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Radio Moldova сделал министр энергетики страны Виктор Парликов. Ранее российский оператор "Газпром" пояснил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки природного газа на территорию республики из-за грубого нарушения сроков заключения международного соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз". Это связано с тем, что иностранные компании еще не получили денежные средства за работу.

Команда работает, но у нас возникла внутренняя процедурная сложность с оплатой. Деньги выделялись в предыдущем бюджетном году, пока он не был подписан, пока не было исчерпано бюджетное исполнение прошлого года. Нам, наверное, понадобится новое решение правительства. Виктор Парликов, глава Минэнерго Молдавии

Напомним, что правительство Молдавии только в августе 2022 года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Первые результаты аудита должны были быть известны еще в январе-феврале 2023 года, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. Виктор Парликов добавил, что Кишинев обладает моральным правом торопить специалистов с представлением результата аудита, так как Молдавия все еще не выполнила свое финансовое обязательство даже частично.

Санду заявила, что во главе Молдавии теперь стоят честные люди.

Фото и видео: Faceboom (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которую Минюст РФ признал террористической и экстремистской) / Radio Moldova