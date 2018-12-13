В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти

Захоронение мягких тканей обнаружили на кладбище в восточной части города.

Исследовательница Джо Вигор-Манговин нашла на кладбище в восточной части Лондона могилу британца Джозефа Меррика. Из-за деформации скелета и мягких тканей мужчину прозвали Человеком-слоном. Об этом сообщает The Telegraph.

Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти. Вероятность того, что останки принадлежат мужчине, равна 99 %.

По словам исследовательницы, мягкие ткани Человека-слона удалось найти благодаря могилам жертв серийного убийцы Джека-потрошителя. Он убивал женщин примерно в то же время и в том же районе, где погиб Джозеф Меррик. Возможно теперь власти Лондона установят на могиле мужчины мемориальную доску с его именем.

Человек-слон родился в 1862 году в Лестере. Болезнь никак не проявлялась до пяти лет. После Меррику диагностировали синдром Протея. Это редкое генетическое заболевание, при котором растет костная ткань и кожные покровы. Болезнь названа в честь древнегреческого морского бога, который мог принимать любое обличье.

В подростковом возрасте мужчина ушел из дома и скитался. Некоторое время выступал в цирке. После Меррику разрешили жить в Королевском госпитале Лондона, где он находился до конца своих дней. Человек-слон скончался в 1890 году в возрасте 27 лет от несчастного случая. Официальной причиной смерти назвали асфиксию.

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Фото: telegraph.co.uk

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