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В Австралии появилось кладбище для погибших героев из "Игры престолов"

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На кладбище расположены 34 надгробия, статуи, памятники и мавзолеи в честь покойных персонажей.

В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов". Могилы появились по инициативе австралийской телекомпании Foxtel. Она же опубликовала в своем Instagram фотографии с места захоронения известных персонажей.

Уточняется, что на кладбище расположены 34 надгробия, статуи, памятники и мавзолеи. Все желающие могут оплакать Ходора, отдать дань уважения семье Старков, плюнуть на могилу Рамси Болтона или надгробный камень Джоффри.

Открытие инсталляции было приурочено к выходу заключительного сезона "Игры престолов". Первая серия выйдет 14 апреля.

Ранее мы писали, что звезда "Игры Престолов" приедет в Петербург на Comic Con.

Фото: Instagram / foxtel

Теги: игра престолов, инсталляция, кладбище
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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