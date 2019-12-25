АПЛ будет нести 48 ракет вместо нынешних 24.

Модернизация подлодки "Иркутск" вдвое увеличит ее ударные возможности. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в кораблестроительной отрасли. Эксперт уточнил, что АПЛ проекта 949А "Антей" Тихоокеанского флота после обновления сможет нести 48 новых ракет "Калибр-ПЛ", "Оникс" и "Циркон".

"Иркутск" в ходе модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ , а вместо 24 противокорабельных ракет "Гранит" получит возможность нести 48 принципиально новых ракет, то есть субмарина сможет наносить удары и по береговым целям источник агентства

Эксперт напомнил, что "Иркутск" вернется в состав ТОФ к концу 2023 года. Ранее стало известно, что российская ракета "Циркон" успешно поразила цели в рамках испытаний. Дважды ей удалось уничтожить морскую мишень, один раз - наземную. Государственные тесты ракеты запланированы на 2021 год. Специалисты выполнят не менее семи запусков оружия с фрегата "Адмирал Горшков" и подлодки "Северодвинск".

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Фото: Минобороны России